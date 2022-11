https://fr.sputniknews.africa/20221109/mondial-2022-le-cameroun-en-tete-des-equipes-africaines-a-la-coupe-du-monde-1056764564.html

Mondial 2022: Le Cameroun en tête des équipes africaines à la Coupe du monde

Mondial 2022: Le Cameroun en tête des équipes africaines à la Coupe du monde

L’équipe nationale du Cameroun est en tête des équipes africaines qui ont le plus participé à la Coupe du monde avec sept participations en 1982, 1990, 1994... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Les Lions Indomptables ont quitté le Mondial d’Italie après leur défaite contre l'Angleterre par 3 buts 2.Le Nigeria occupe la deuxième place avec six participations à la Coupe du monde, dont la dernière remonte à 2018 en Russie. Il s’est qualifié aux 8es de finale lors des éditions de 1994, 1998 et 2014.Lors de la Coupe du monde en Russie, l’équipe nigériane a été éliminée en phase de groupes, après avoir terminé troisième derrière l'Argentine et la Croatie.Quant à l'équipe nationale marocaine, elle a disputé sa première Coupe du monde en 1970 au Mexique.Les Lions de l'Atlas ont ensuite pris part aux éditions de 1986, 1994, 1998 et 2018, se plaçant ainsi en tête des équipes arabes avec cinq participations, ex æquo avec la Tunisie qualifiée aux coupes du monde de 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018.La meilleure performance de l'équipe nationale reste une qualification aux 8es de finale en 1986 au Mexique, où elle a été défaite par l'Allemagne, tandis que la Tunisie n'a pas réussi à passer le premier tour.L'équipe de l’Algérie occupe la quatrième place avec quatre participations à la Coupe du monde.La meilleure réalisation de la sélection algérienne a été au Brésil en 2014, avec une place aux 8es de finale. Les Fennecs ont été sortis par l’Allemagne (1-2).L'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Afrique du Sud ont été présents à trois reprises en Coupe du monde, se classant à la 5e place.Les "Pharaons" ont été les premiers dans le continent africain à signer leur présence en Coupe du monde en 1934 en Italie, tandis que la meilleure performance reste celle de l'équipe du Ghana qui a rejoint les quarts de finale en Afrique du Sud en 2010.Ci-après les participations des équipes africaines en Coupe du monde :- Cameroun : sept fois (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014)- Nigéria : six fois (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2018)- Maroc : cinq fois (1970, 1986, 1994, 1998, 2018)- Tunisie : cinq fois (1978, 1998, 2002, 2006 et 2018)- Algérie : quatre fois (1982, 1986, 2010 et 2014)- Égypte : trois fois (1934, 1990 et 2018)- Afrique du Sud : trois fois (1998, 2002 et 2010)- Côte d'Ivoire : trois fois (2006, 2010 et 2014)- Ghana : trois fois (2006, 2010 et 2014)- Sénégal : deux fois (2002 et 2018)- RD Congo (Zaïre) : une fois (1974)- Angola : une fois (2006)- Togo : une fois (2006)

