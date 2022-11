https://fr.sputniknews.africa/20221109/les-principaux-pollueurs-sont-des-criminels-martele-le-president-de-la-namibie-1056767389.html

Les principaux pollueurs sont des criminels, martèle le Président de la Namibie

Les principaux pollueurs sont des criminels, martèle le Président de la Namibie

Lors de la COP27, les dirigeants namibien et malawite s'en sont pris aux pays les plus riches. Ceux-ci, selon eux, sont hypocrites en évoquant la lutte contre... 09.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-09T14:47+0100

2022-11-09T14:47+0100

2022-11-09T14:49+0100

namibie

afrique subsaharienne

malawi

cop 27

environnement

réchauffement climatique

lazarus chakwera

hage geingob

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1056767134_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_3960a938e3f05e7e1c1f863d59bcb8a0.jpg

Les pays les plus riches, responsables de la crise actuelle, ont transformé les conférences sur le climat en salons de discussion, a déclaré le chef de l'État namibien Hage Geingob dans une interview accordée à la BBC en marge de la COP27.Le climat est aujourd’hui au menu des discussions de nombreux pays qui se sont retrouvés en Égypte pour la conférence des Nations unies sur les changements climatiques.M.Geingob a qualifié les plus grands pollueurs du monde de "criminels" et les nations les plus pauvres du monde de "victimes".Des positions convergentesTout comme le Président du Malawi Lazarus Chakwera, il a accusé les pays les plus industrialisés de ne pas être honnêtes lorsqu’ils parlent de la lutte contre le changement climatique.S'exprimant lors de la conférence à Charm el-Cheikh, M.Chakwera a pour sa part déclaré que les pays les plus riches devraient assumer davantage leurs responsabilités dans la lutte contre le dérèglement climatique."Nous sommes tous égaux en valeur devant Dieu, mais nos obligations, nos capacités, nos opportunités et nos offenses varient", a-t-il indiqué. Selon le chef d'État, les pays développés devraient participer plus activement à la lutte contre le changement climatique et aux financements dans ce domaine.La conférence en question se déroule du 6 au 18 novembre et réunit les délégués de près de 200 pays. Ceux-ci tentent de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique, pour espérer pouvoir le limiter à +1,5°C, objectif fixé par les accords de Paris en 2015.

namibie

afrique subsaharienne

malawi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

namibie, afrique subsaharienne, malawi, cop 27, environnement, réchauffement climatique, lazarus chakwera, hage geingob