Le superordinateur World One prédit la date de la fin du monde

09.11.2022

Alors que la conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP27 bat son plein en Égypte, des prévisions datant d'il y a un demi-siècle resurgissent dans la presse. Elles viennent d'un ordinateur construit en 1972 qui avait fait des prédictions apocalyptiques d’une précision remarquable. Selon ses calculs, la civilisation humaine pourrait cesser d’exister d’ici 2040 ou 2050.L'activité catastrophique des hommes envers l'environnement y serait pour beaucoup. Les calculs informatiques ont montré que le niveau de pollution et la croissance de la population provoqueraient un effondrement global vers la moitié du XXIe siècle.Des prévisions commandées par le Club de RomeCe programme a été développé par une équipe de chercheurs du MIT et traité par le plus grand ordinateur situé en Australie. Initialement, il a été conçu par le pionnier américain en informatique et théoricien des systèmes Jay Wright Forrester. Celui-ci a été chargé de prévoir l’avenir de l’humanité par le Club de Rome, groupe de réflexion fondé en 1968 par des scientifiques, économistes, fonctionnaires et industriels de 52 pays préoccupés par les problèmes complexes auxquels doivent faire face les sociétés.Le programme avait prévu il y a déjà 50 ans des dérèglements climatiques liés au réchauffement, provoquant des fléaux, dont des incendies dévastateurs, la pandémie, de puissantes inondations et autres événements que l'humanité vient de traverser. Plusieurs autres de ses prédictions, notamment la baisse de la disponibilité des ressources naturelles, se sont aussi réalisées.Il nous resterait peu de tempsSon pronostic pour 2020, année placée sous le signe du coronavirus, affirmait que l'état de la planète serait "très critique".Ces conclusions ont été formulées dans un ouvrage intitulé Les limites à la croissance (The Limits to Growth), connu sous le nom de Rapport du Club de Rome, ou encore de Rapport Meadows.

