Le chef adjoint de la région de Kherson est mort

Le chef adjoint de la région de Kherson est mort

Un accident de la route a emporté ce 9 novembre la vie du chef adjoint de la région de Kherson Kirill Stremoussov, 45 ans. Le drame s'est déroulé sur la route... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Kirill Stremoussov, chef adjoint de la région de Kherson, est mort ce 9 novembre dans un accident de la route, selon le service de presse du chef de la région.Ces informations ont par aillleurs été confirmées par le gouverneur de Sébastopol Mikhaïl Razvozjaev.Parallèlement, le ministre de la Santé de la région de Kherson a précisé que l'accident a eu lieu sur la route reliant Kherson à Armiansk, en Crimée.Un combattant, un patriote, une brillante personneLe chef de la Crimée, Sergueï Axionov, a qualifié la mort de Kirill Stremoussov de "grande tragédie" et d'"immense perte" et s'est dit "privé de mots".Le chef de l'administration de la région de Kherson Vladimir Saldo a confié avoir "du mal" à parler de la mort de Kirill Stremoussov.Et d'ajouter que Kirill Stremoussov était une brillante personne "qui savait parler et présenter aux gens la vérité sur la réalité dans la région de Kherson".

