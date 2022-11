https://fr.sputniknews.africa/20221109/larmee-syrienne-ne-laisse-pas-entrer-dans-un-village-un-convoi-militaire-us-1056765420.html

L’armée syrienne ne laisse pas entrer dans un village un convoi militaire US

Un convoi militaire américain a été intercepté et contraint de faire demi-tour par les militaires syriens à un poste de contrôle dans la banlieue d’Hassaké... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Les "forces d’occupation américaines" ne sont pas tenues en grande estime en Syrie.Un point de contrôle de l’armée syrienne a intercepté un convoi de véhicules militaires américains à proximité de Tell Tamer dans la banlieue nord-ouest d’Hassaké, avant de l’expulser de la zone, a annoncé mardi 8 novembre l’agence SANA.Des sources locales ont relaté à un correspondant de l’agence que le convoi composé de huit véhicules militaires "des forces d’occupation américaines" avait été arrêté au poste de contrôle du village de Qubour al-Gharajneh.Les militaires syriens l’avaient empêché d’entrer dans le village et l’en avaient expulsé.Occupation dénoncée par DamasLes États-Unis contrôlent, sans le consentement de Damas, des territoires dans le nord et le nord-est de la Syrie dans les gouvernorats de Deir ez-Zor, d’Hassaké et de Raqqa, qui abritent d’importants gisements de pétrole et de gaz.Damas qualifie cette présence d’"occupation et de piraterie d’État" sur son pétrole.

