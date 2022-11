https://fr.sputniknews.africa/20221109/la-chine-revele-son-drone-furtif-geant-de-nouvelle-generation---video-1056765988.html

La Chine révèle son drone furtif géant de nouvelle génération - vidéo

Le principal salon aéronautique Airshow China 2022 regorge de nouveautés militaires technologiquement avancées, dont la nouvelle version du drone furtif... 09.11.2022, Sputnik Afrique

L’entreprise China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) a présenté son nouveau drone furtif dans le cadre du salon Airshow China 2022. C’est un prototype du modèle Caihong CH-7 qui a été "considérablement modernisé", en fonction des "exigences des clients et des développements de la guerre moderne", rapporte le Global Times.Le nouveau type de CH-7 est capable de voler plus haut et de rester en l'air plus longtemps, de mener des missions de reconnaissance et de surveillance 24 heures sur 24 "dans des conditions particulièrement dangereuses", a fait savoir l’ingénieur en chef de l'entreprise, Shi Wen.Le drone modifié a une envergure de 26 mètres, soit 4 mètres de plus que le modèle précédent. Il peut désormais atteindre une altitude de 15 kilomètres, contre les 10 à 13 kilomètres auparavant. La masse maximale au décollage de l’engin est de dix tonnes. En outre, le nouveau modèle possède un degré plus élevé de protection contre la détection de la défense aérienne.

