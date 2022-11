https://fr.sputniknews.africa/20221108/plus-de-850-migrants-morts-en-tentant-dentrer-illegalement-aux-etats-unis-en-un-an-1056752524.html

Plus de 850 migrants morts en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis en un an

Plus de 850 migrants morts en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis en un an

Plus de 850 migrants sont morts alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis depuis le Mexique au cours des 12 mois précédant septembre dernier... 08.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-08T07:08+0100

2022-11-08T07:08+0100

2022-11-08T07:08+0100

mexique

états-unis

frontière

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104243/62/1042436261_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_95989ed096112a5c96ffda39271c12b0.jpg

L'exercice fiscal 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les migrants jamais enregistrée par le gouvernement américain, avec 853 migrants qui ont péri dans le Rio Grande ou sur le sol américain après être entrés illégalement dans le pays.Le chiffre est supérieur de 56% au précédent record de 546 décès, enregistré par les services américains des douanes et de la protection des frontières au cours de l'exercice 2021.De nombreux migrants se sont noyés dans le Rio Grande, alors que d'autres ont péri à cause de la chaleur extrême le long de certaines parties de la frontière sud des États-Unis.Des migrants sont aussi décédés dans la chute de barrières frontalières qu’ils ont escaladé. Mais même lorsque les migrants entrent avec succès aux États-Unis, le périple peut toujours être mortel, comme l'illustre la mort de 53 migrants abandonnés à l'intérieur d'un semi-remorque en juin dernier.Une porte-parole des douanes et de la protection des frontières a indiqué que les passeurs mettent la vie des migrants en danger.Près de 2,4 millions de migrants ont été interceptés après être entrés aux États-Unis au cours de l'exercice 2022.Les services de la douane et de la protection des frontières ont mené un peu plus de 22.000 opérations de secours de migrants au cours de la même période, soit une hausse de 72 % par rapport à l'exercice fiscal 2021.Un grand nombre de migrants venus du Vénézuela, d'Haïti, de Cuba, du Guatemala, du Honduras et du Salvador sont entrés au Mexique ces dernières années pour tenter d'entrer illégalement aux Etats-Unis.Le gouvernement mexicain a fait appel à la Garde nationale et aux agents des services de l'immigration pour empêcher les migrants d'atteindre la frontière nord du pays.

mexique

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mexique, états-unis, frontière, international