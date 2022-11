https://fr.sputniknews.africa/20221108/macron-accuse-les-usa-de-comportement-inamical-sur-le-climat-1056761010.html

Macron accuse les USA de comportement "inamical" sur le climat

Emmanuel Macron a proposé ce mardi 8 novembre un pacte de décarbonation aux industriels les plus émetteurs de CO2 en France avec un doublement de l'aide... 08.11.2022, Sputnik Afrique

Intervenant ce mardi 8 novembre devant les industriels réunis à l'Elysée, Emmanuel Macron a pointé la concurrence exacerbée de puissances économiques comme les Etats-Unis qui promettent des subventions publiques massives pour la décarbonation, avec un risque de désindustrialisation si les Européens ne suivent pas."Les Etats-Unis sont producteurs d'un gaz peu cher qu'ils vendent cher, et en plus ont pris des dispositifs d'aides massives sur certains secteurs", a-t-il dit.Pacte de décarbonationLors de la réunion, le chef d'Etat français a dévoilé un pacte de décarbonation destiné aux industriels les plus émetteurs de CO2 dans l'Hexagone avec un doublement de l'aide publique à 10 milliards d'euros en échange d'un doublement de leur effort en la matière.Pour arriver à cet effort, le chef de l'Etat, tout juste de retour de la conférence mondiale sur le climat (COP27) à Charm el-Cheikh en Egypte, a aussi annoncé que le gouvernement allait dérouler une planification précise à six mois et dans les années à venir, "filière par filière".

