https://fr.sputniknews.africa/20221107/teheran-reconnait-avoir-livre-des-drones-a-moscou-1056749368.html

Téhéran reconnaît avoir livré des drones à Moscou

Téhéran reconnaît avoir livré des drones à Moscou

L’Iran a bien fourni à la Russie un nombre "limité" de drones, des mois avant le début de l’opération militaire spéciale russe qui se déroule en Ukraine, a... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T17:18+0100

2022-11-07T17:18+0100

2022-11-07T17:19+0100

donbass. opération russe

téhéran

drone

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Les informations selon lesquelles l'Iran a fourni à la Russie des missiles et des drones "ne reflètent pas exactement la réalité", a fait valoir dans une interview à Sputnik le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.Une réunion sapée par la partie ukrainienneM.Amir-Abdollahian a affirmé avoir récemment proposé à son homologue ukrainien de présenter à Téhéran des documents confirmant l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine.D’après lui, ce sont les États-Unis et certains pays européens, notamment l'Allemagne, qui avaient demandé à Kiev de ne pas assister à cette réunion."Ils [les États-Unis et les pays européens, ndlr] ont dit à la partie ukrainienne qu’alors qu’ils souhaitaient infliger des sanctions contre l'Iran pour avoir fourni des drones, les Ukrainiens allaient prendre un café en Europe avec les Iraniens à la table des négociations", a expliqué le ministre.

téhéran

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

téhéran, drone, russie