Lors des Gilets jaunes, "on a frôlé l’ouverture du feu", selon l’ancien préfet de police de Paris

Après avoir été à la tête de la préfecture de Paris pendant plus de trois ans, Didier Lallement restera "le préfet des Gilets jaunes". Intransigeant dans la... 07.11.2022

Sa gestion de la crise des Gilets jaunes ayant été très contestée, l’ancien préfet de police de Paris Didier Lallement est revenu sur cette expérience dans les colonnes de l’Opinion.Alors que sa doctrine a provoqué des dizaines de blessés du côté des manifestants, il met en relief zéro de morts à Paris."L’amertume" des Gilets jaunesNommé en 2019 par Emmanuel Macron afin de gérer la crise suite aux violences de l’acte 18 des Gilets jaunes, émaillé de fortes dégradations dans la capitale, Didier Lallement avait comme principal objectif d’éviter ce genre d’incidents et d’aller au contact des manifestants. À l’époque ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a demandé au nouveau préfet de faire preuve d’"impunité zéro" et d’être "à la hauteur de l’engagement" contre les casseurs.Celui-ci a lâché, en face d’une activiste des Gilets jaunes, une phrase qu’il a par la suite assumé avoir été "une maladresse":"Nous ne sommes pas dans le même camp, madame!"Des polémiques qui s’enchaînentAlors qu’il est visé par des informations judiciaires quant à son maintien de l’ordre durant les Gilets jaunes, le nom de Didier Lallement est intrinsèquement lié aux tensions marquées par les violences policières, dont le passage à tabac du producteur noir Michel Zecler.Il a d’ailleurs expliqué qu’"à la préfecture de police de Paris, 60% à 80% des policiers sortant de l’école sont affectés chaque année, et ils restent cinq à six ans"."Notre drapeau sali"Si, à l’époque, la gauche le visait beaucoup, appelant à sa démission, après les débordements au Stade de France au mois de mai, il a aussi perdu le soutien de la droite.La finale de Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid ayant été marquée par de fortes tensions, ainsi que par l’usage de gaz lacrymogène et l’agression de supporters, Didier Lallement a lui-même reconnu que la gestion avait été "un échec".

