https://fr.sputniknews.africa/20221107/lentretien-des-yachts-saisis-lies-a-la-russie-coutera-50-millions-de-dollars-aux-usa-et-a-litalie-1056744548.html

L’entretien des yachts saisis liés à la Russie coûtera 50 millions de dollars aux USA et à l’Italie

L’entretien des yachts saisis liés à la Russie coûtera 50 millions de dollars aux USA et à l’Italie

Entretenir le yacht Amadea présumé appartenir au milliardaire Souleïman Kerimov pourrait coûter 10 millions de dollars par an au contribuable américain. Le... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T11:46+0100

2022-11-07T11:46+0100

2022-11-07T11:46+0100

international

saisie

yacht

entretien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104262/37/1042623775_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8d9c28d4457ab751ef811bebc13e3714.jpg

Un superyacht demande beaucoup de soins. Il n'est pas possible d'en saisir un, puis de le laisser à quai et sans surveillance jusqu'à la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, relate Bloomberg.En juin, après une longue bataille juridique, le gouvernement américain a obtenu l'autorisation d'un tribunal des Fidji de procéder à la saisie du yacht Amadea sous le prétexte des sanctions antirusses. Le bateau, d’une valeur de 325 millions de dollars, a été transféré à San Diego.Les Américains affirment qu’il appartient au milliardaire Souleïman Kerimov que les États-Unis ont sanctionné en 2018, bien qu’officiellement il soit la propriété de la société Millemarin Investment Ltd enregistrée aux îles Caïmans.Le tout pour 10 millions de dollarsSelon Bloomberg, le bateau a besoin d’entretien parce qu’il se trouve dans un environnement humide qui provoque la rouille et la moisissure à moins que la climatisation ne soit allumée. L’Amadea peut générer sa propre électricité et dessaler sa propre eau, et ces systèmes doivent être entretenus. Les hélices doivent fonctionner régulièrement pour éviter l'accumulation de balanes. Le yacht doit généralement être lavé chaque semaine pour éviter l'accumulation de saleté qui pourrait endommager l'extérieur et nécessiter un travail de peinture de plusieurs millions de dollars. Les amarres doivent être surveillées afin qu'elles ne se brisent pas par vents violents ou courants forts. Normalement exploité par un équipage de 33 personnes, l’Amadea a encore besoin d'environ la moitié de ce nombre - des ingénieurs aux matelots - en cas de déversement de carburant ou d'incendie.40 millions pour quatre yachts saisis par l’ItalieLa situation est similaire en Italie dont les autorités ont saisi quatre yachts qui seraient liés à des Russes frappés de sanctions. Il s’agit, plus particulièrement du superyacht Scheherazade de 650 millions de dollars que les médias qualifient de plus cher au monde.Les personnes familières de la situation ont confié à Bloomberg que pour l'instant l’entretien du Scheherazade et des trois autres navires est payé par l'agence immobilière nationale. Le coût annuel estimé: près de 40 millions de dollars.La situation est différente en France et Espagne, où l'entretien des avoirs gelés reste à la charge du propriétaire. Mais encore il faut savoir à qui adresser les factures.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, saisie, yacht, entretien