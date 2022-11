https://fr.sputniknews.africa/20221107/lancome-et-yves-saint-laurent-reviennent-en-russie-1056744265.html

Lancôme et Yves Saint Laurent reviennent en Russie

Lancôme et Yves Saint Laurent reviennent en Russie

Les marques étrangères de luxe comme Lancôme ou Giorgio Armani, qui avaient quitté la Russie sur fond d'opération spéciale en Ukraine, seraient sur le point de... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T11:38+0100

2022-11-07T11:38+0100

2022-11-07T11:38+0100

russie

sanctions

importations

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1056744117_0:102:3077:1833_1920x0_80_0_0_b49588acf8b8f3c544c4bf11b0a9e537.jpg

Le ministère russe de l’Industrie et du Commerce a interdit les importations parallèles des parfums et cosmétiques des marques Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kérastase. La décision est due au fait que ces marques se sont déclarées prêtes à reprendre les livraisons vers la Russie, a appris Sputnik auprès du ministère.Cependant, cette exception n'entrera en vigueur que dans trois mois. Ceux qui ont eu le temps d'acheter ces marchandises dans le cadre des importations parallèles auront ainsi la possibilité de les introduire en Russie, a expliqué le ministère.Un schéma légalLes marques en question ont été portées sur la liste des importations parallèles début août. Mais, selon le ministre du Commerce Denis Mantourov, les négociations sur la reprise des livraisons de produits cosmétiques des principaux producteurs étaient déjà en cours en mai dernier.Sur fond de pression croissante en matière de sanctions, le gouvernement russe a légalisé, fin mars, les importations parallèles. Et ce, pour satisfaire la demande de marchandises étrangères de grande popularité. Ce mécanisme ne signifie pas la légalisation de la contrefaçon, mais une importation de produits originaux via des canaux alternatifs, avait souligné le ministère.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sanctions, importations, commerce