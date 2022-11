https://fr.sputniknews.africa/20221107/batir-une-cooperation-avec-les-puissances-montantes-a-la-place-de-celle-construite-avec-loccident-1056745342.html

"Bâtir une coopération avec les puissances montantes à la place de celle construite avec l’Occident"

"Bâtir une coopération avec les puissances montantes à la place de celle construite avec l’Occident"

Il faut un changement de paradigme pour que le monde arabe puisse se faire une place dans le monde d’aujourd’hui, estime au micro de Sputnik Afrique... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T13:57+0100

2022-11-07T13:57+0100

2022-11-08T00:48+0100

algérie

coopération

occident

sommet

ligue arabe

afrique en marche

banque d'algérie (ba)

maghreb

abderrahmane hadj nacer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1056745481_1:0:2072:1165_1920x0_80_0_0_1176eb865afadc1f825f08e9dc837f49.png

«Bâtir une coopération avec les puissances montantes à la place de celle construite avec l’Occident» Il faut un changement de paradigme pour que le monde arabe puisse se faire une place dans le monde d’aujourd’hui, estime au micro de Sputnik Afrique l’ex-gouverneur de la Banque d’Algérie Abderrahmane Hadj-Nacer.

Abderrahmane Hadj-Nacer, ex-gouverneur de la Banque d’Algérie et ancien conseiller économique du Président Chadli, explique au micro de Sputnik Afrique pourquoi Alger aurait choisi le tout début de novembre pour organiser le 31e sommet des dirigeants de la Ligue des États arabes. L’événement intervient également dans un contexte international qui chamboule complètement l’ordre établi et dominé par les Occidentaux. Cette date correspond aussi au 68e anniversaire de la révolution algérienne contre la colonisation française.Cette rencontre "est celle du rétablissement de la légitimité du combat"Abordant la question du développement commun intégré des pays arabes, M.Hadj-Nacer affirme qu’"il faudrait commencer par réunir les compétences arabes et même africaines porteuses de projets réels locaux dans tous les secteurs de l’économie et de la technologie. Puis, il faudrait initier un travail commun entre eux en leur donnant la liberté de concevoir les moyens et les outils nécessaires et les accompagner sur les plans institutionnel, politique, juridique et financier. C’est le seul moyen d’éviter de répéter les échecs du passé".Pour l’interlocuteur de L’Afrique en marche, afin de sortir de l’état de dépendance à l’égard de l’Occident,

algérie

occident

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

algérie, coopération, occident, sommet, ligue arabe, аудио, banque d'algérie (ba), maghreb, abderrahmane hadj nacer