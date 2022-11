https://fr.sputniknews.africa/20221106/une-greve-des-pilotes-clouent-les-avions-de-kenya-airways-au-sol-1056738376.html

Une grève des pilotes cloue les avions de Kenya Airways au sol

Une grève des pilotes cloue les avions de Kenya Airways au sol

Les pilotes de Kenya Airways ont entamé dimanche leur deuxième jour de grève, entraînant de nouvelles annulations de vols alors que la compagnie menace de... 06.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-06T15:12+0100

2022-11-06T15:12+0100

2022-11-06T15:35+0100

vol

kenya airways

grève

pilote

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104156/89/1041568962_0:113:3083:1847_1920x0_80_0_0_b1551f48c4ae05f196d06ddd1df84ba0.jpg

Quelque 9.000 passagers ont été cloués au sol suite à ce mouvement déclenché par la Kenya Airline Pilots Association (KALPA), qui compte 400 membres.KALPA a indiqué qu'aucun vol de Kenya Airways opéré par ses pilotes n'avait quitté l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi depuis 6h00 (03h00 GMT)samedi.Les pilotes, qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail, ont annoncé la grève en dépit d'une injonction du tribunal et n'ont donné aucune indication sur la durée de leur mouvement.Samedi, le PDG de la compagnie aérienne, Allan Kilavuka, avait exhorté les pilotes grévistes, qui représentent 10% de la main-d'oeuvre de KA, à reprendre le travail dimanche matin.Le Syndicat des travailleurs de l'aviation du Kenya (KAWU) a de son côté prévenu que le personnel au sol se mettrait lui aussi en grève dès samedi après-midi en raison d'un différend avec la Kenya Airports Authority (KAA) portant sur des revendications salariales.Mais la KAA a fait savoir samedi soir que "le personnel au sol est en ordre de marche et que les opérations dans tous nos aéroports sont normales".Kenya Airways, propriété de l'Etat et du groupe Air France-KLM, est l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Afrique, reliant plusieurs pays à l'Europe et à l'Asie. Depuis plusieurs années, elle est confrontée à de lourdes pertes.Kenya Airways a estimé ses pertes à 2,5 millions de dollars par jour si la grève se poursuivait.En août, KA avait annoncé une perte semestrielle de 81,5 millions de dollars en raison des coûts élevés du carburant, malgré l'injection par le gouvernement kényan de quelque 520 millions de dollars pour la maintenir à flot.La compagnie aérienne a été fondée en 1977 après la disparition d'East African Airways. Elle transporte plus de quatre millions de passagers vers 42 destinations chaque année.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

vol, kenya airways, grève, pilote, avion