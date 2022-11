https://fr.sputniknews.africa/20221106/un-obus-ukrainien-touche-une-ecluse-de-la-centrale-hydraulique-de-kakhovka-1056736878.html

Un obus ukrainien touche une écluse de la centrale hydroélectrique de Kakhovka

Les troupes ukrainiennes ont tiré plusieurs obus sur la centrale hydraulique de Kakhovka, un projectile a touché une écluse du barrage. 06.11.2022, Sputnik Afrique

Des lance-roquettes multiples HIMARS ont ciblé la centrale hydraulique de Kakhovka, située dans la région de Kherson, selon les services d'urgence de la région nommés par Moscou. Un projectile a touché une écluse du barrage.Au total, six roquettes auraient été tirées, dont cinq auraient été interceptées par la défense antiaérienne. La cinquième a endommagé le barrage. Aucun bilan des victimes n'a encore été établi.Une cible prisée de KievL'armée ukrainienne ne cesse d'attaquer avec des roquettes les villes de Kherson et de Novaïa Kakhovka. Le pont routier d'Antonovka, qui enjambe le Dniepr, est la cible la plus visée. Il est situé à près de 60 km en aval de la centrale de Kakhovka.Les autorités de Kherson ont organisé l'évacuation de civils vers la rive gauche du Dniepr. Selon le gouverneur par intérim Vladimir Saldo, il est prévu d'évacuer au total jusqu'à 70.000 personnes.

