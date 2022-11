https://fr.sputniknews.africa/20221106/un-geant-du-transport-maritime-met-en-garde-contre-des-nuages-sombres-a-lhorizon-1056736680.html

Un géant du transport maritime met en garde contre des "nuages sombres à l'horizon"

Le groupe maritime danois Maersk a mis en garde cette semaine contre le ralentissement de la demande de transport et de logistique et a déclaré qu'il avait... 06.11.2022, Sputnik Afrique

Maersk, l'une des plus grandes entreprises mondiales de transport par conteneurs, a enregistré mercredi un bénéfice record pour le troisième trimestre grâce à des taux de fret maritime élevés, mais a noté un ralentissement de la demande.Le PDG de la société Søren Skou s’est félicité d’un "nouveau record" et d’une croissance des bénéfices pour "le 16e trimestre consécutif".https://www.maersk.com/news/articles/2022/11/02/maersk-continues-the-record-streak-with-strong-q3-resultsLa plus grande compagnie maritime du monde, qui est souvent considérée comme un baromètre du commerce, s'attend désormais à ce que la demande de conteneurs se contracte entre 2% et 4% en 2022, en baisse par rapport à sa précédente projection de +1% à -1%."Nuages sombres à l’horizon""Cela pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui a un impact sur la demande mondiale de transport et de logistique. Alors que nous nous attendons à ce qu'un ralentissement de l'économie mondiale conduise à un marché plus faible dans l'océan, nous continuerons à rechercher les opportunités de croissance au sein de notre activité logistique", a-t-il ajouté.Le géant danois a déclaré dans le même communiqué un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 10,9 milliards de dollars pour le trimestre, au-dessus des projections du consensus des analystes de 9,8 milliards et en hausse d'environ 60% par rapport à la même période d’il y a un an.

