New York: Au moins 38 personnes blessées dans un incendie causé par une batterie lithium-ion

New York: Au moins 38 personnes blessées dans un incendie causé par une batterie lithium-ion

Au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie samedi à New York qui aurait été causé par une batterie au lithium-ion, ont indiqué des responsables de...

Deux personnes sont dans un état critique et cinq autres ont été grièvement blessés dans cet incendie survenu dans un immeuble d'appartements de la 52e rue Est à Manhattan, a précisé la chaîne de télévision CNN en citant la commissaire aux incendies de New York, Laura Kavanagh.Le chef des pompiers de la ville, Dan Flynn, a lui assuré qu'il s'agissait presque du 200e incendie causé cette année par la batterie lithium-ion d'un petit engin de mobilité électrique (vélo, scooter, trottinette, skateboard électriques, etc.)."Nous avons eu six décès cette année rien qu'à cause de ces batteries qui alimentent les appareils de micromobilité", a-t-il déclaré à CNN.Les autorités pensent que le feu pourrait être parti d'un appartement où son occupant réparait des vélos, a ajouté M. Flynn.

