Lorsque votre chien aboie, que veut-il dire?

06.11.2022

2022-11-06T15:21+0100

2022-11-06T15:21+0100

2022-11-06T15:21+0100

L'aboiement est pour un chien un moyen naturel de communication et a de nombreuses significations, a expliqué à Sputnik Vladimir Goloubev, président de la Fédération cynophile russe.En aboyant, les chiens expriment la joie ou le mécontentement, attirent l'attention ou avertissent d'un danger, a énuméré l'expert. Différentes races diffèrent aussi sur l'intensité de leur aboiement: il y en a de très bruyants, qui aboient pour n'importe quelle raison, alors que d'autres restent muets quoi qu'il arrive.L'aboiement, de même que le hurlement, permet aux canidés d'établir un contact avec d'autres animaux, de montrer leurs besoins voire d'exprimer la peur.Éducation pour tousPar exemple, les chiens actifs et prompts à s'émouvoir peuvent répondre en aboyant à n'importe quel stimulus. L'intensité de cette réaction dépend du tempérament, de l'éducation et de l'attention du maître. Les chiens timides et peureux peuvent se mettre à aboyer en se retrouvant dans une situation inconnue.Un chien peut aussi hurler ou aboyer s'il s'ennuie. Il essaie ainsi d'attirer l'attention de son propriétaire, poursuit le spécialiste. Dans ce cas, il vaut mieux lui accorder plus de temps, l'engager dans des jeux actifs, dans le dressage ou bien lui donner un jouet pour qu'il se distraie lui-même.En aboyant, l'animal peut aussi protéger sa nourriture ou sa progéniture si des étrangers arrivent.En tout cas, il faut que votre compagnon à quatre pattes connaisse les principaux ordres, sache marcher en laisse et ne pas agresser, même en aboyant, les passants et les autres animaux.

