Le foot congolais en proie à un réseau de pédophilie

Les dernières révélations du journaliste d’investigation français Romain Molina sur un réseau pédocriminel dans le milieu du football de la République démocratique du Congo ont fait réagir le ministre des Sports et des Loisirs Serge Nkonde.Selon le journaliste, certains membres de la Fédération congolaise de football (FECOFA) sont impliqués. L'état-major actuel de la Fédération et plusieurs clubs sont accusés d’avoir couvert les actes.24 heures après la publication de l’enquête dans Sport News Africa, le ministre a invité la FECOFA à initier une enquête sur les pratiques d’abus sexuels dans le milieu du football, afin de punir les responsables.La réaction de la FECOFA a été presque immédiate. Elle s’est dite consternée par ces informations et a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête indépendante."Vous étiez au courant, arrêtez de mentir", a réagi Romain Molina.Le ministre promet des sanctionsDes sanctions exemplaires avaient d’ailleurs été promises l’année dernière par Serge Nkonde.Ayant appris cela par la voie des médias, le cabinet du ministre des Sports avait alors révélé que Serge Nkonde était touché du fond de son être et avait levé l'option d'initier des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur le dossier. En fonction des résultats de ces enquêtes, le ministre Nkonde, assure son cabinet, allait infliger des sanctions exemplaires.Les révélations du journaliste ont déjà été confirmées par l’ancien capitaine des léopards de la RDC, président de l’UFC, président de l’union des footballeurs du Congo Hérita Ilunga, entre autres.

