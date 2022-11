https://fr.sputniknews.africa/20221106/la-dynamique-positive-du-commerce-russo-irakien-malgre-les-sanctions-occidentales-1056738224.html

La dynamique positive du commerce russo-irakien malgré les sanctions occidentales

La dynamique positive du commerce russo-irakien malgré les sanctions occidentales

En huit mois de l’année en cours, le chiffre d’affaires du commerce entre la Russie et l’Irak a déjà dépassé celui de 2021 et a augmenté de 150% par rapport à... 06.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-06T14:31+0100

2022-11-06T14:31+0100

2022-11-06T14:31+0100

international

russie

irak

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/1045891951_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_b26d13e62b78769565b98a3db7672ae5.jpg

Le chiffre d’affaires du commerce russo-irakien entre janvier et août 2022 s’est élevé à 313,1 millions de dollars contre 282,7 millions en 2021, a raconté à Sputnik le conseiller économique de l’ambassade russe à Bagdad, Ilya Lobov. Une augmentation de deux fois et demie par rapport à 2020."La dynamique positive participe d’une augmentation significative du volume des achats de notre huile de tournesol, de notre farine de blé et de nos aliments pour animaux", a-t-il expliqué.Selon le diplomate, les deux pays assistés par un conseil commercial russo-irakien recherchent constamment de nouvelles opportunités pour accroître et diversifier leurs échanges.La coopération dans l’énergie et pas seulementM.Lobov a également souligné que la coopération entre la Russie et l’Irak dans le domaine énergétique restait une priorité. Moscou a déjà investi plus de 14 milliards de dollars dans ses projets communs avec Bagdad.Dans le même temps, des experts de différents ministères et organismes étudient d’autres axes prometteurs d’intérêt commun, y compris dans des secteurs non énergétiques.

russie

irak

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, irak, commerce