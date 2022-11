https://fr.sputniknews.africa/20221106/des-conditions-de-vie-indignes-des-soldats-francais-deployes-en-roumanie-1056735016.html

Des "conditions de vie indignes" des soldats français déployés en Roumanie

Des "conditions de vie indignes" des soldats français déployés en Roumanie

"Nos soldats ont froid et le ventre vide": les députés LFI Bastien Lachaud et Aurélien Saintoul ont dénoncé vendredi des "conditions de vie indignes des... 06.11.2022, Sputnik Afrique

roumanie

france

international

soldats

La France est la nation-cadre d'une mission de l'Otan en Roumanie, actuellement forte de 350 soldats français. Paris compte, en outre, déployer dans les prochaines semaines une douzaine de véhicules blindés d'infanterie (VBCI) et une douzaine de chars Leclerc dans ce pays.La mission, lancée le 28 février en réaction aux frappes russes contre l'Ukraine, vise à renforcer dans la durée la défense du flanc oriental de l'Otan.Selon les deux députés, "nous faisons face à un sérieux problème en matière de logistique et de soutien", estiment les Insoumis dans un communiqué, citant des repas extrêmement frugaux, des tentes au chauffage aléatoire, la présence de punaises de lit ou encore des sanitaires en piètre état.Bastien Lachaud et Aurélien Saintoul s'interrogent: "Au-delà, quel message dissuasif est envoyé à la Russie lorsque nos soldats ont froid et le ventre vide?"Ils préviennent qu'ils vont "saisir le président de la commission de la Défense", dont ils sont tous deux membres. Bastien Lachaud est rapporteur sur les crédits budgétaires alloués au soutien et à la logistique interarmées et Aurélien Saintoul, secrétaire de la commission et co-président du groupe de travail sur les opérations extérieures.

roumanie, france, international, soldats