Des astronomes découvrent le trou noir le plus proche de la Terre

Vendredi 4 novembre, des astronomes ont annoncé avoir découvert le trou noir le plus proche de la Terre, à seulement 1.600 années-lumière, rapporte un... 06.11.2022, Sputnik Afrique

Les astronomes utilisant le Gemini North à Hawaï, l’un des télescopes jumeaux de l'Observatoire international Gemini, exploités par le NOIRLab de la NSF, ont découvert le trou noir connu le plus proche de la Terre, selon un communiqué de presse de ce centre de recherche financé par le gouvernement des États-Unis pour l’astronomie optique et infrarouge nocturne au sol.Les chercheurs l’ont surnommé Gaia BH1. Ce trou noir est environ 10 fois plus massif que le Soleil et est situé à environ 1.600 années-lumière dans la constellation d'Ophiuchus.Le prochain trou noir connu le plus proche se trouve à environ 3.000 années-lumière dans la constellation de Monoceros.Un trou noir en sommeilCe qui distingue ce nouveau trou noir de la vingtaine d'autres déjà identifiés dans la Voie lactée, outre sa proximité, c'est qu’il est dormant. Il n'attire pas vers lui son étoile proche et n’aspire pas ce qui se trouve à proximité.Kareem El-Badry, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui avait recherché des trous noirs dormants au cours de ces quatre dernières années, a trouvé celui-ci en examinant les données du vaisseau spatial GAIA de l'Agence spatiale européenne.Suite à leur examen, lui et son équipe ont initialement identifié le système comme hébergeant potentiellement un trou noir.Pour explorer ce système plus en détail, ils se sont tournés vers l’instrument Gemini Multi-Object Spectrograph sur le télescope Temini North au sommet du Mauna Kea à Hawaï.Les calculs ultérieurs étaient cohérents avec un trou noir de 10 masses solaires encerclé par une étoile similaire à la nôtre.Rappelons qu’une année-lumière vaut environ 10.000 milliards de kilomètres.

