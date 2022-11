https://fr.sputniknews.africa/20221106/au-moins-21-morts-dans-une-collision-entre-un-bus-et-un-camion-en-guinee-1056741464.html

Au moins 21 morts dans une collision entre un bus et un camion en Guinée

Au moins 21 morts dans une collision entre un bus et un camion en Guinée

Au moins vingt et une personnes sont mortes dimanche dans l'ouest de la Guinée dans une collision entre un bus, transportant essentiellement des élèves et des... 06.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-06T21:20+0100

2022-11-06T21:20+0100

2022-11-06T21:20+0100

guinée

collision

afrique de l'ouest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102289/87/1022898782_0:8:800:458_1920x0_80_0_0_5b5d45711cb7ea316b02172136aa186b.jpg

L'accident est survenu à Hamdallaye, près de Kindia, une ville à 130 km à l'est de la capitale Conakry que le bus avait quitté pour aller à Faranah (sud-ouest), une localité qui abrite plusieurs établissements scolaires et universitaire, a affirmé à l'AFP un élu local, Kabinet Kaké.L'information a été confirmée par un responsable de la gendarmerie, le lieutenant Faouli Soumah, qui a parlé de "corps méconnaissables". Un habitant de Hamdallaye, Mohamed Camara joint par l'AFP depuis Conakry, a parlé de "24 morts" en évoquant "un bilan alourdi".Le bus est entré en collision avec le camion quand il a voulu dépasser un autre bus, a dit M.Kaké. Le chargement du camion n'a pas été précisé.Quinze personnes avaient été tuées mi-septembre en Guinée dans l'accident nocturne d'un minibus.Des accidents de la route meurtriers surviennent régulièrement en Guinée et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, ainsi qu'à l'imprudence des conducteurs.Début juin, plusieurs de ces accidents avaient fait au moins 30 morts dans le pays.

guinée

afrique de l'ouest

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

guinée, collision, afrique de l'ouest