https://fr.sputniknews.africa/20221105/un-halterophile-russe-bat-un-record-du-monde-en-30-secondes---video-1056733551.html

Un haltérophile russe bat un record du monde en 30 secondes - vidéo

Un haltérophile russe bat un record du monde en 30 secondes - vidéo

Le russe David Shamei, considéré comme l’un des hommes les plus forts du monde, a inscrit son nom dans les annales en soulevant une haltère de 100 kilos un... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T21:15+0100

2022-11-05T21:15+0100

2022-11-05T21:15+0100

russie

haltérophilie

force

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104118/87/1041188735_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6de926f59653c6729bd2ab7dbe5c8a4b.jpg

La Russie reste décidément une nation phare des sports de force. L’haltérophile russe David Shamei l’a prouvé une fois de plus en établissant un nouveau record de lever d’haltère ce samedi 5 novembre à Sotchi. L’athlète a soulevé à sept reprises en 30 secondes un haltère de 100 kilos. Le tout avec un seul bras. Il pulvérise ainsi l’ancien record qui était de cinq levers en une demi-minute.Un véritable exploit physique, qui plus est au regard du poids de David Shamei qui ne dépasse pas les 120 kilos, alors que d’autres athlètes de sa catégorie pèsent plus de 140 kilos, comme l’explique à Sputnik l’haltérophile Sergueï Agadzhanyan. Sans compter les importants risques de blessures.Des disciplines qui gagnent en popularitéL’haltérophilie a gagné en visibilité ces dernières années, portées par des personnalités comme Hafthor Julius Björnsson, recordman du soulever de terre avec 501 kilos et connu pour son rôle de "La Montagne" dans la série Game of Thrones.La discipline a également attiré le feu des projecteurs après l’arrivée d’athlètes transgenres, autorisés à participer à certaines compétitions internationales. L’haltérophile Laurel Hubbard, né homme, avait ainsi été autorisé à concourir aux Jeux Olympiques de Tokyo, dans la catégorie femme. Sans grand succès.Ces dernières années ont aussi vu la montée en puissance des sports de force, dans lesquels les participants doivent déplacer ou porter des objets dépassant parfois les 100 kilos, comme des pierres ou des pneus. Début octobre, Sergueï Agadzhanyan avait d’ailleurs établi un record insolite, en tirant une rame de métro de 134 tonnes sur 30 mètres.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, haltérophilie, force, sport