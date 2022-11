Un député allemand ajouté à la "liste terroriste" de Kiev pour prôner le cessez-le-feu

https://fr.sputniknews.africa/20221105/un-depute-allemand-ajoute-a-la-liste-terroriste-de-kiev-pour-proner-le-cessez-le-feu-1056733947.html

Le chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich accuse le gouvernement ukrainien de l'avoir mis sur une "liste terroriste" pour la seule et unique raison... 05.11.2022, Sputnik Afrique

Les critères selon lesquelles Kiev différencie ses amis de ses ennemis "irritent" le président du groupe SPD au Bundestag, Rolf Mützenich. L’homme politique allemand s’indigne notamment du fait que son propre nom figure désormais sur la liste des personnes qui "promeuvent des narratifs conformes à la propagande russe". Ce document est publié sur le site du Centre de lutte contre la désinformation auprès du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine.D’après lui, il a depuis également reçu "des menaces secondaires, pour ainsi dire, ce qui n’est pas facile à gérer non plus".M.Mützenich a souligné que si l'engagement à un cessez-le-feu est un critère d’inscription sur cette liste, alors le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, doit également y figurer. Il s'est plaint de "discrimination" à l'encontre de ceux qui, comme lui, militent pour la diplomatie en tant que moyen de mettre fin au conflit.Il a aussi accusé les partenaires de la coalition du SPD, à savoir les Verts et le FDP, de pratiquer la même discrimination. "Cela va jusqu'aux partenaires de la coalition. Je m'oppose à ce rigorisme. Il n'en reste pas moins que la plupart des guerres ne se sont pas terminées sur le champ de bataille"."Liste terroriste"Comme indique dpa, le députe figure sur la liste depuis juillet. De l’avis du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, l’homme partage "un narratif russe", selon lequel "l’Ukraine a besoin de cesser le feu". Pour preuve, le Centre cite un article publié sur le site de l’agence d’information allemande RND.L’article indique que le députe trouve "normal" que le chancelier fédéral, avec les Présidents américain et français, discute des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon l’article, M.Mützenich a fait référence aux paquets de sanctions, mais aussi à la tentative de parvenir à des cessez-le-feu humanitaires.

