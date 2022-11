https://fr.sputniknews.africa/20221105/quil-retourne-en-afrique-le-depute-rn-ecope-de-la-plus-lourde-sanction-disciplinaire-possible-1056726516.html

"Qu'il retourne en Afrique": le député RN écope de la plus lourde sanction disciplinaire possible

"Qu'il retourne en Afrique": le député RN écope de la plus lourde sanction disciplinaire possible

Après la vague d'indignation suscitée par des propos jugés racistes du député RN Grégoire de Fournas, l'Assemblée nationale a voté vendredi son exclusion... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05

2022-11-05T07:01+0100

2022-11-05T07:01+0100

france

assemblée nationale française

racisme

Les députés ont validé dans l'hémicycle cette "censure avec exclusion" proposée par le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale. Grégoire de Fournas a l'interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant ces quinze jours de séance, et se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a aussitôt demandé à l'élu RN de quitter l'enceinte du Palais Bourbon. La Première ministre Élisabeth Borne a pour sa part déclaré: "Le racisme est un fléau, il n'a pas sa place en République, il n'a pas sa place dans cet hémicycle".M. de Fournas a reconnu avoir lancé jeudi "qu'il retourne en Afrique" lors d'une intervention de l'élu LFI Carlos Martens Bilongo, qui s'exprimait sur le "drame de l'immigration clandestine" pendant la séance de questions au gouvernement.Le député de Gironde a ensuite catégoriquement nié tout caractère raciste, assurant parler du bateau humanitaire Ocean Viking bloqué en mer avec 234 migrants, et pas de Carlos Martens Bilongo, élu noir du Val-d'Oise. Il a dénoncé une "manipulation de LFI" visant à lui prêter des "propos dégueulasses".Carlos Martens Bilongo s'est dit "soulagé. C'est la sanction maximale (...) c'est une bonne chose".Grégoire de Fournas est le deuxième député exclu temporairement du Palais Bourbon depuis l'instauration de la Ve République en 1958. Le premier avait été l'élu apparenté PCF Maxime Gremetz en mars 2011, pour une altercation en raison de... voitures ministérielles, mal garées selon lui.

france

2022

Actus

france, assemblée nationale française, racisme