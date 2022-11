https://fr.sputniknews.africa/20221105/pret-de-500-millions-de-dollars-de-la-bm-a-lafrique-du-sud-pour-des-energies-renouvelables-1056728550.html

Prêt de 500 millions de dollars de la BM à l'Afrique du Sud pour des énergies renouvelables

Prêt de 500 millions de dollars de la BM à l'Afrique du Sud pour des énergies renouvelables

La Banque mondiale (BM) a approuvé, vendredi, un prêt de 9 milliards de rands (500 millions de dollars) à l’Afrique du Sud pour réutiliser la centrale... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T13:51+0100

2022-11-05T13:51+0100

2022-11-05T13:51+0100

afrique du sud

afrique subsaharienne

prêt

énergies renouvelables

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1056711936_0:218:3225:2032_1920x0_80_0_0_ec46ada975b3fc4c0324677b7082c57f.jpg

Dans un communiqué, la Banque a déclaré que le projet créerait des opportunités pour les travailleurs et les communautés concernés, précisant que la durée de vie de l'usine de Mpumalanga a pris fin lundi après avoir été en activité depuis 1961.La BM soutient que la lutte contre la pauvreté énergétique et la transition vers un développement à faible émission de carbone nécessitent un secteur électrique fiable pour soutenir une croissance économique inclusive.Le projet Komati vise à aider à atténuer le changement climatique, à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir les opportunités économiques dans la région de Komati. Le projet est aligné sur le cadre de transition juste du pays, qui vise à minimiser les impacts socio-économiques de la transition climatique, à améliorer les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables et à saisir les opportunités découlant de la transition.Cependant, l'expert en énergie Matthew Cruise a soulevé des questions sur ce prêt de plusieurs milliards de rands, affirmant que les avantages pour le pays seraient limités.M. Cruise pense qu'il ne fera pas grand-chose pour résoudre la crise énergétique de l'Afrique du Sud. "L'Allemagne revient maintenant au charbon et ouvre ses plans de retour au nucléaire après avoir réalisé que les grands parcs solaires et les grands parcs éoliens ne peuvent pas être invoqués pour une électricité stable", fait-il constater.L’expert estime qu’"il est préoccupant de voir qu'avec les délestages que nous avons, le gouvernement ne parle que d'énergies renouvelables, alors que cela ne résout pas vraiment le problème".

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, afrique subsaharienne, prêt, énergies renouvelables