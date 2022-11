https://fr.sputniknews.africa/20221105/lelimination-de-mercenaires-etrangers-en-ukraine-filmee-par-les-forces-russes-1056728231.html

L’élimination de mercenaires étrangers en Ukraine filmée par les forces russes

L’élimination de mercenaires étrangers en Ukraine filmée par les forces russes

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant les actions des officiers de commandos dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine. 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T13:27+0100

2022-11-05T13:27+0100

2022-11-05T13:41+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1056147286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9029ffcd182f689946a09b4d8c21f9e0.jpg

Dans la séquence publiée par le ministère de la Défense, les militaires russes effectuent une reconnaissance à partir d'hélicoptères, détectent l'ennemi et transmettent ses coordonnées aux équipes des systèmes de missiles antichars et lance-grenades automatiques.Le groupe de commandos était chargé d'identifier et de détruire les effectifs des forces armées ukrainiennes et des mercenaires dans un endroit concret.Après la reconnaissance de la zone à l'aide d'un drone, le groupe s'est séparé, puis, avec le système d’armes antichars Fagot, a frappé le véhicule blindé ennemi masqué dans une forêt.La Russie mène son opération spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, ministère russe de la défense