La Tunisie envisage d'introduire un impôt sur la fortune en 2023

La ministre tunisienne des Finances et de l’appui à l’investissement, Sihem Boughdiri Nemsia, a annoncé, sur Attessia TV, que le gouvernement tunisien pourrait mette en place un impôt sur la fortune l’année prochaine.Elle a assuré que seuls l’immobilier et le capital seraient concernés, relate le média émirati 24Media.Reste cependant à déterminer le taux d'imposition et le seuil à partir duquel il sera appliqué.Un programme de réformes soumis au FMIPour éclairer ses interlocuteurs, la ministre a relevé que la situation du pays ne lui laissait pas le choix quant à la mise en place d’un programme de réformes soumis au Fonds monétaire international (FMI).Il concerne plusieurs axes dont le système de compensation, le système fiscal et la réforme des établissements publics, insistant sur le caractère purement tunisien des réformes proposées et en niant toute directive imposée par le FMI.Devenue ministre il y a un peu plus d’un an, Sihem Boughdiri est une spécialiste dans l’élaboration de la législation fiscale, et des mesure fiscales de la loi des finances ainsi que des notes communes explicatives.

