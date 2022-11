https://fr.sputniknews.africa/20221105/des-militants-ecologistes-interrompent-un-match-de-rugby-en-france-1056733202.html

Des militants écologistes interrompent un match de rugby en France

Des militants écologistes interrompent un match de rugby en France

Le match de Top-14 entre Toulouse et le Stade Français a été interrompu ce 5 novembre après que deux militants de Dernière rénovation se sont attachés aux... 05.11.2022, Sputnik Afrique

Des militants écologistes ont interrompu, ce samedi 5 novembre, pendant une dizaine de minutes le match de rugby entre Toulouse et le Stade Français en se liant aux poteaux de but du stade Ernest-Wallon de la Ville rose.Peu avant la 14e minute, deux hommes vêtus de T-shirts sur lesquels étaient inscrits des messages politiques sont entrés sur le terrain et ont escaladé les poteaux de l'en-but toulousain, avant de s'y accrocher avec des colliers de serrage en plastique.Les stadiers les ont délogés à l'aide d'une échelle et le match a pu reprendre après une petite dizaine de minutes d'interruption. Il s'est terminé sur un nul (16-16).Un match du dernier tournoi de Roland-Garros, mais aussi une étape du Tour de France ont été interrompus de la sorte cette année.

