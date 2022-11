https://fr.sputniknews.africa/20221104/seoul-annonce-avoir-deploye-des-avions-furtifs-apres-avoir-detecte-180-avions-de-combat-1056716821.html

Séoul annonce avoir déployé des avions furtifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens

Séoul annonce avoir détecté "environ 180 avions de combat nord-coréens" mobilisés dans l'espace aérien de Pyongyang. La Corée du Sud et les États-Unis mènent... 04.11.2022, Sputnik Afrique

L'armée sud-coréenne a annoncé le 4 novembre avoir déployé des avions furtifs après avoir détecté la mobilisation de 180 avions de combat nord-coréens, pendant les exercices aériens de Séoul et Washington.Les avions mobilisés pour les exercices militaires avec les États-Unis sont également "prêts" à décoller, selon la même source.Plus tôt dans la journée, l'armée nord-coréenne a indiqué que la Corée du Nord avait procédé à un tir de barrage, dans la nuit du 3 au 4 novembre, sur une zone maritime "tampon". Ce tir intervient au moment où Séoul et Washington ont décidé de prolonger jusqu'à samedi leurs exercices aériens conjoints "Vigilant Storm", les plus importants jamais réalisés, qui impliquent des centaines d'avions de guerre de part et d'autre.

