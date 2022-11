https://fr.sputniknews.africa/20221104/pyongyang-effectue-un-tir-de-barrage-dans-une-zone-maritime-tampon-selon-seoul-1056716434.html

Pyongyang effectue un tir de barrage dans une zone maritime "tampon", selon Séoul

La Corée du Nord a procédé à un tir de barrage, dans la nuit du 3 au 4 novembre, sur une zone maritime "tampon", a indiqué l'armée de Séoul. 04.11.2022, Sputnik Afrique

Ce tir de barrage est "une claire violation" de l'accord inter-coréen de 2018 qui a établi des zones tampon afin de réduire les tensions entre les deux parties, a estimé l'état-major sud-coréen.Ce tir intervient suite à la décision de Séoul et Washington de prolonger jusqu'à samedi leurs exercices aériens conjoints "Vigilant Storm", les plus importants jamais réalisés, qui impliquent des centaines d'avions de guerre de part et d'autre.Pyongyang a, pour sa part, estimé que la décision de prolonger les exercices aériens est "un choix très dangereux et mauvais", avant de tirer trois missiles balistiques à courte portée jeudi en fin de journée.L'armée de Séoul a également détecté environ 80 tirs d'artillerie effectués par le Nord dans une "zone tampon" maritime depuis la région de Kumkang, dans la province de Kangwon sur la côte est du pays.En outre, Pyongyang a tiré une trentaine de missiles mercredi et jeudi, dont un a terminé sa course près des eaux territoriales du Sud, pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.

