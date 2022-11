https://fr.sputniknews.africa/20221104/poutine-le-niveau-de-vie-de-loccident-est-base-sur-la-souffrance-et-le-pillage-de-lafrique-1056721202.html

Poutine: le niveau de vie de l’Occident est basé sur la souffrance et le pillage de l'Afrique

Poutine: le niveau de vie de l’Occident est basé sur la souffrance et le pillage de l'Afrique

C'est sur la souffrance et le pillage des pays africains que l'Occident a pu construire son niveau de vie actuel, a estimé le Président russe. Mais l'Europe... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T15:05+0100

2022-11-04T15:05+0100

2022-11-04T15:56+0100

vladimir poutine

afrique

russie

occident

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1056721977_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_a492327ec8483fda5a6520bedb369382.jpg

L’Occident a réussi à obtenir son niveau de vie actuel en pillant les peuples africains, a déclaré le Président russe ce 4 novembre.Les capitales européennes ne sont plus le centre de l’univers, a-t-il noté lors d’un discours à l'occasion de la fête russe de l'Unité nationale.Les objectifs occidentaux concernant la RussieActuellement, l’Occident tente de faire s'effondrer la Russie, "mais elle ne permettra jamais de le faire":Le Président russe a indiqué que c'est notamment par la livraison continue d'armes à l'Ukraine et par la participation de mercenaires que les pays occidentaux "font avancer sans pitié leurs objectifs géopolitiques à leurs dépens, qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien":Cependant, "tout est exactement le contraire" en Russie qui a toujours traité le peuple ukrainien "avec respect et chaleur": "C'était et c'est ainsi malgré la confrontation tragique d'aujourd'hui", conditionnée par la prolifération de néonazis dans ce pays et l'élargissement de l'Otan.

afrique

russie

occident

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, afrique, russie, occident, ukraine