L’Éthiopie rend hommage à ses soldats morts dans le Tigré en 2020 - photos

L’Éthiopie rend hommage à ses soldats morts dans le Tigré en 2020 - photos

Il y a deux ans, des soldats du Commandement nord de l’armée éthiopienne tombaient après avoir été attaqués par le Front de libération du peuple du Tigré... 04.11.2022, Sputnik Afrique

Différents évènements en l’honneur des soldats des Forces de défense nationale éthiopiennes (FDNE) décédés suite à un assaut du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) se sont tenus le 3 novembre en Éthiopie.Des manifestations ont eu lieu à Addis-Abeba et dans d’autres villes, notamment des États de Harari, d’Oromiya et des peuples du sud."Nous n’oublierons jamais"Les évènements avaient pour maxime: "Nous n’oublierons jamais".L’adjoint au maire d’Addis-Abeba, Jantrar Abay, d’autres hauts responsables de la ville et des membres des forces de défense y ont assisté. Le numéro deux de la capitale a rendu un vibrant hommage aux défunts.Attaque du 3 novembre 2020Le 3 novembre 2020, le TPLF, qui dirige dans la région du Tigré, avait attaqué une base militaire fédérale, faisant de nombreux morts, des blessés et des dégâts matériels.Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, avait alors appelé à une riposte des forces de l’ordre. Il avait lancé une opération militaire contre les autorités régionales du Tigré.

