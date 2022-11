https://fr.sputniknews.africa/20221104/les-pilotes-de-kenya-airways-en-greve-a-partir-de-samedi-1056718389.html

Les pilotes de Kenya Airways en grève à partir de samedi

Les pilotes de Kenya Airways en grève à partir de samedi

L'Association des pilotes du Kenya (KALPA) a annoncé, vendredi, que les pilotes de la compagnie Kenya Airways entreront en grève à partir de samedi pour demander de meilleures conditions de travail.Malgré une décision de justice rendue lundi suspendant le préavis de grève, le syndicat a maintenu son mouvement social, précisant que plusieurs rencontres avec la direction n'avaient pas fait avancer les choses.En conséquence, aucun vol de Kenya Airways ne partira de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi à partir de samedi 06h00 (03h00 GMT), a indiqué le secrétaire-général du syndicat, le capitaine Murithi Nyaga.Les pilotes revendiquent notamment le rétablissement des contributions à un fonds de prévoyance et le versement des salaires pendant la pandémie du Covid.De son côté, Kenya Airways a indiqué que ce mouvement social allait compromettre la reprise de la compagnie, assurant que les demandes des pilotes ne méritaient pas une grève.Détenue par l'État kényan et la compagnie néerlandaise KLM, Kenya Airways est l'un des plus importants transporteurs aériens d'Afrique avec de nombreuses liaisons avec l'Europe et l'Asie. Elle transporte plus de 4 millions de passagers vers 42 destinations chaque année.

