Le Sénégal adhère à l’Organisation des producteurs de pétrole africains

Le Sénégal a officiellement adhéré ce vendredi 4 novembre à l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) sur décision du Conseil des ministres de cette organisation prise à Luanda, en Angola, a annoncé le ministère sénégalais du Pétrole et des Énergie.Le ministère ajoute que ’’cette adhésion s’est faite à la suite de près de deux ans de participation et de suivi de notre pays comme observateur’’.En adhérant à cette organisation panafricaine dans le secteur des hydrocarbures, ’’le Sénégal pourra bénéficier davantage des supports et expériences des autres pays membres de l’organisation’’, note le ministère.Banque des énergies en AfriqueLe Sénégal sera également membre fondateur de la Banque des énergies en Afrique.Cette institution a été créée et lancée officiellement au cours de cette 43ème session du Conseil des ministres.Organisation des producteurs de pétrole africainsL’Organisation des producteurs de pétrole africains (anciennement appelée Association africaine des producteurs de pétrole) a été créée le 27 janvier 1987 à Lagos, au Nigéria, par huit pays (Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, République du Congo, Gabon, Libye et Nigéria).Elle compte 17 membres et un pays observateur, le Vénézuela.Le siège principal de l'Organisation des producteurs africains se situe à Brazzaville au Congo-Brazzaville.L’APPO a pour mission ’’de promouvoir la coopération entre les pays membres et autres institutions internationales dans le domaine des hydrocarbures et d’encourager une collaboration fructueuse et des partenariats en se servant des hydrocarbures comme catalyseurs pour la sécurité énergétique, le développement durable et la diversification économique en Afrique’’.

