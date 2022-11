https://fr.sputniknews.africa/20221104/la-russie-salue-la-signature-de-laccord-en-ethiopie-1056725839.html

La Russie salue la signature de l'accord en Éthiopie

La Russie salue la signature de l'accord en Éthiopie

L’ambassade russe en Éthiopie a commenté la signature par les parties belligérantes de cet État d’un accord pour mettre fin aux hostilités. Le conflit en cours... 04.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie salue l’accord de paix signé à Pretoria par le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré (TLPF), a annoncé le 3 novembre l’ambassade russe en Éthiopie.Elle a également espéré que cette entente servirait de base solide pour aboutir à la réconciliation nationale, reconstruire les régions touchées et garantir la stabilité dans l’intérêt de la prospérité de tout le peuple éthiopien.Mise en œuvre et précision de l’accordLe gouvernement éthiopien et les autorités rebelles de la région du Tigré ont déclaré le 2 novembre avoir signé un accord pour mettre fin aux hostilités après deux ans de conflit.https://fr.sputniknews.africa/20221103/treve-au-tigre-les-principaux-points-de-laccord-entre-lethiopie-et-les-rebelles-1056708546.htmlOlusegun Obasanjo, médiateur de l’Union africaine (UA) et ancien Président nigérian, a fait savoir que ce n’était pas la fin du processus de paix, mais que la mise en place de la signature de l’accord était essentielle pour son succès.La guerre du Tigré a commencé en novembre 2020 par une offensive lancée par le gouvernement central pour renverser les autorités rebelles du Tigré issues du TPLF. Il s’en est ensuivi une catastrophe humanitaire dans le nord de l’Éthiopie. Le Tigré est globalement privé d’électricité, de télécommunications et de services bancaires depuis plus d’un an.

