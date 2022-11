https://fr.sputniknews.africa/20221104/en-france-prison-ferme-pour-des-sevices-filmes-sur-un-chat-1056725695.html

En France, prison ferme pour des sévices filmés sur un chat

Un Français de 20 ans a été condamné à 10 mois de prison dont six avec sursis pour avoir tué et dépecé un chat, le tout en se filmant. 04.11.2022, Sputnik Afrique

Le tribunal correctionnel de Sarreguemines, en Moselle, a condamné ce vendredi 4 novembre un homme de 20 ans à 10 mois de prison, dont 6 avec sursis, pour avoir tué un chat puis l'avoir dépecé, en filmant le tout pour diffuser les vidéos sur Snapchat.Le tribunal a assorti la peine d'un sursis probatoire renforcé de deux ans, d'une interdiction à vie de détenir un animal, et d'obligations de se soigner et de travailler.Le 2 novembre, le jeune homme avait posté plusieurs vidéos sur le réseau social Snapchat, le montrant en train de dépecer un chat. Dans plusieurs messages, il expliquait avoir tué le chat en lui tirant une balle de plomb dans la tête. Identifié par les autorités grâce à son adresse IP, le suspect a été interpellé le 3 novembre.Parmi les parties civiles figurent la Fondation Brigitte Bardot, l'Association Stéphane Lamart de "défense des droits des animaux", la Société protectrice des animaux (SPA), les fondations 30 millions d'amis et Assistance aux animaux.Entre 2016 et 2021, le nombre d'atteintes aux animaux domestiques a augmenté de 30% en France, avec 12.000 faits constatés (mauvais traitements, sévices graves et actes de cruauté notamment), avait annoncé fin octobre le ministère de l'Intérieur.Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en avait profité pour annoncer la création d'une division d'enquêteurs, composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés, chargée "spécifiquement de la maltraitance animale".

