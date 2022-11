La Finlande et la Suède ont rempli les conditions posées par la Turquie et il est temps de les accueillir au sein de l’Otan, a déclaré, le 3 novembre à Istanbul, le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.Cependant, Ankara n’est pas de cet avis, d’après la déclaration faite par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors de la même conférence de presse.Retrouvez dans cette infographie de Sputnik toutes les étapes de l’élargissement de l’Otan qui réunit actuellement 30 pays.

Comment l'Otan s'est-elle élargie?

