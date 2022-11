https://fr.sputniknews.africa/20221103/un-petrolier-un-chimiquier-lafrique-du-sud-mise-sur-une-flotte-nationale-1056712086.html

Un pétrolier, un chimiquier… L’Afrique du Sud mise sur une flotte nationale

Disposant de navires étrangers, l’Afrique du Sud compte obtenir ses propres bateaux, dont au moins un pétrolier ou un chimiquier, pour renforcer ses capacités... 03.11.2022, Sputnik Afrique

Seul pays des BRICS ne possédant pas ses propres navires, l’Afrique du Sud envisage d’en acheter ou d’en construire, indique le ministère des Transports du pays dans un projet de loi.Cette initiative vise principalement à renforcer la capacité maritime nationale stratégique, précise le document. Pour l’heure, l’Afrique du Sud dispose de bateaux détenus exclusivement par des compagnies étrangères.Selon ce projet, une telle flotte pourrait comprendre un pétrolier, un chimiquier, un porte-conteneurs et un vraquier polyvalent (qui peut transporter n'importe quoi, du charbon au grain).Y figurent également un navire de cabotage (généralement utilisé pour débarquer des marchandises dans des ports peu profonds) et une ou plusieurs barges de soutage et des navires qui transportent du carburant et approvisionnent d'autres navires, détaille le document.Financement mi-public mi-nationalCes navires doivent être détenus et exploités par une nouvelle entreprise publique, la South African Shipping Company (SASCO), qui serait sous le contrôle d'un ministre désigné par le Président. Celui-ci aurait pour mission de nommer tous les membres du conseil d'administration et le PDG.La création et la gestion de l’entreprise proviendraient directement des caisses de l'État, alors que l'argent nécessaire à l'achat des navires proviendrait du Industrial Development Fund. Pour l’heure, on ignore quand cette question sera définitivement tranchée.

