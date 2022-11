https://fr.sputniknews.africa/20221103/linternational-congolais-mbemba-pris-a-partie-par-des-supporteurs-sud-coreens-sur-internet-1056714338.html

L'international congolais Mbemba pris à partie par des supporteurs sud-coréens sur Internet

L'international congolais Mbemba pris à partie par des supporteurs sud-coréens sur Internet

Des supporteurs d'un joueur de foot sud-coréen ont envoyé de nombreux messages critiques à l'international congolais de l'OM, Chancel Mbemba, après un match à... 03.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-03T20:35+0100

2022-11-03T20:35+0100

2022-11-03T20:49+0100

football

internet

république démocratique du congo (rdc)

corée du sud

fc tottenham

olympique de marseille

sport

mondial 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1045697804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87007ddd5bcb842e5eb9ec6163932de1.jpg

L'international congolais Chancel Mbemba a été pris à partie par des supporteurs sud-coréens sur les réseaux sociaux, après la blessure, mardi, de la star de la sélection asiatique, dont la participation au Mondial qui débute dans deux semaines et demie est compromise.Des milliers de messages ont été envoyés sur le compte du joueur marseillais dans un réseau social par des supporteurs de la Corée du Sud, après la rencontre.A l'inverse, d'autres internautes ont témoigné de leur soutien à Mbemba au regard du déluge de messages hostiles envoyés au défenseur marseillais.Le joueur sud-coréen blesséSon Heung-min, capitaine et attaquant de la Corée du Sud, 30 ans, sera opéré en raison d'une fracture autour de l’œil gauche survenue le 1er novembre après un choc avec le défenseur de l'Olympique de Marseille. L'incident a eu lieu lors de la victoire de Tottenham 2 à 1 contre Marseille au Vélodrome à l'occasion du dernier match des poules de la Ligue des champions. Pour Son, la course contre la montre a déjà débuté jusqu'au 24 novembre, date du premier match des Sud-Coréens contre l'Uruguay lors de la compétition au Qatar, alors que sa formation n'a pas annoncé la durée de son absence.En 106 sélections, Son a inscrit 35 buts et a notamment remporté les Jeux d'Asie en 2018.

république démocratique du congo (rdc)

corée du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

football, internet, république démocratique du congo (rdc), corée du sud, fc tottenham, olympique de marseille, sport, mondial 2022