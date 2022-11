https://fr.sputniknews.africa/20221103/la-prosperite-occidentale-a-ete-obtenue-par-lexploitation-du-reste-du-monde-1056710164.html

"La prospérité occidentale a été obtenue par l'exploitation du reste du monde"

"La prospérité occidentale a été obtenue par l'exploitation du reste du monde"

Le modèle occidental de développement n’a apporté que des guerres, l’épuisement des ressources et la division en blocs, avance l’experte française Peggy... 03.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-03T13:58+0100

2022-11-03T13:58+0100

2022-11-03T13:58+0100

international

chine

russie

monde unipolaire

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

Qu’apporte le modèle occidental de modernisation? Pour l’experte française Peggy Cantave Fuyet, il offre richesse et abondance uniquement à "une petite fraction de la population mondiale vivant en Occident"."Le modèle occidental de modernisation n'a apporté que des guerres, l'épuisement des ressources, la pollution, l'expansion et les blocs", a développé l’experte.La voie chinoisePeggy Cantave Fuyet, qui avait participé en 2019 à la traduction en français du rapport du XIXe congrès du Parti communiste chinois, a pointé les erreurs de perception que l’Occident a eues à l’encontre de la Chine: Pour elle, le modèle chinois est un défi pour les pays occidentaux.L'avènement d'un monde multipolaire est "inévitable"L’inéluctabilité de l’évolution vers la multipolarité a été plusieurs fois évoquée par Vladimir Poutine.Selon le Président russe, certaines puissances cherchent à "contrôler tout: l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique", ce qui "ne peut pas continuer ainsi pour toujours".D'après lui, pour consolider cette position hégémonique, des sanctions illégitimes sont imposées, des pressions sont exercées, ce qui engendre également "des effets néfastes tant pour les initiateurs des sanctions eux-mêmes que pour les États tiers, notamment les pays en développement et les pays pauvres.

chine

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, russie, monde unipolaire, occident