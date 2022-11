https://fr.sputniknews.africa/20221103/la-chine-et-la-tanzanie-consolident-leurs-relations-au-niveau-dun-partenariat-strategique-global-1056715672.html

La Chine et la Tanzanie consolident leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global

La Chine et la Tanzanie consolident leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global

Les Présidents de Tanzanie et de Chine ont annoncé le passage des relations entre leurs pays au niveau d’un partenariat stratégique complet. 03.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-03T21:52+0100

2022-11-03T21:52+0100

2022-11-03T21:53+0100

afrique subsaharienne

tanzanie

chine

relations bilatérales

coopération

partenariat stratégique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1046048161_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_4d78a309b533769b01f4064262c32374.jpg

La Tanzanie et la Chine sont désormais liées par un partenariat stratégique global, a déclaré ce mercredi 3 novembre le ministère chinois des Affaires étrangères.La Présidente tanzanienne, Samia Hasan Suluhu, en visite d’État en Chine, et son homologue, Xi Jinping, ont fait une déclaration en ce sens, lors de leur rencontre au Grand Palais du Peuple à Pékin, selon le ministère.Pékin soutient fermement la Tanzanie dans la protection de la souveraineté, de la sécurité et des intérêts de développement, a-t-il ajouté."L’importance de l’Afrique pour la politique étrangère de la Chine"Xi Jinping a attiré l’attention sur le fait que Mme Suluhu était la première cheffe d’État à se rendre en Chine après le récent 20e Congrès du Parti communiste.Les deux pays se sont accordés à l’unanimité pour continuer à échanger et dialoguer, mais également de mener une interaction et une coopération étroites à tous les niveaux entre les organes locaux et législatifs et entre les partis politiques. Ils ont décidé d'élargir l'échelle du commerce bilatéral, de collaborer davantage sur des projets d'infrastructure et dans d’autres domaines.Pour rappel, les relations entre la Chine et la Tanzanie ne datent pas d’aujourd’hui. Dans les années 1970, grâce à l’aide chinoise pour la construction de la ligne ferroviaire entre la Tanzanie et la Zambie, cet itinéraire est entrée dans l’histoire des chemins de fer mondiaux.

afrique subsaharienne

tanzanie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, chine, relations bilatérales, coopération, partenariat stratégique