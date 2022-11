https://fr.sputniknews.africa/20221102/une-fusee-soyouz-met-en-orbite-un-nouveau-satellite-militaire-russe-1056700018.html

Une fusée Soyouz met en orbite un nouveau satellite militaire russe

"Mercredi 2 novembre, à 09h48 (UTC+3), des unités de combat des forces aérospatiales russes ont effectué le tir d'un lanceur moyen Soyouz-2.1b portant un appareil spatial du ministère de la Défense depuis le cosmodrome public d'essai du ministère de la Défense à Plessetsk", selon un communiqué du ministère russe de la Défense relayé le 2 novembre.Conçu et produit par le Centre spatial "Progress" de Samara (857 km au sud-est de Moscou), la fusée Soyouz 2.1b fait partie de la famille des lanceurs Soyouz basés sur le premier missile balistique intercontinental soviétique R-7, dont le premier lancement avait eu lieu en 1957.Les Soyouz-2.1b lancent des appareils spatiaux militaires et civils, y compris des satellites commerciaux, et sont notamment utilisés pour mettre en orbite des satellites du système de navigation russe Glonass.Le cosmodrome de Plesetsk constitue le principal centre de lancement des satellites militaires russes.

