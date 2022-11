https://fr.sputniknews.africa/20221102/le-burkina-faso-bientot-exclu-de-laccord-commercial-entre-les-usa-et-les-pays-africains-1056706962.html

Le Burkina Faso bientôt exclu de l'accord commercial entre les USA et les pays africains

Le Burkina Faso bientôt exclu de l'accord commercial entre les USA et les pays africains

Les États-Unis ont, le 1er novembre, décidé de bannir le Burkina Faso de l’accord commercial les liant aux pays africains à partir du 1er janvier 2023, a annoncé la Maison Blanche sur son site officiel.L’AGOA (the African Growth and Opportunity Act) ou Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, à laquelle se réfère l’administration des USA est une loi américaine adoptée en 2000. Elle est censée faciliter les échanges commerciaux des pays d'Afrique subsaharienne avec les États-Unis. Elle permet aux pays de l’Afrique subsaharienne d’exporter sur le marché américain sans droit de douanes. En 2015, elle a été prorogée jusqu’à 2025.Un nouveau gouvernement en place au BurkinaL’annonce des États-Unis arrive deux semaines après la désignation par le Conseil constitutionnel d’un nouveau Président de transition au Burkina Faso. Il s’agit d’Ibrahim Traoré, porté au pouvoir par le coup d’État du 30 septembre qui a renversé Paul-Henri Sandaogo Damiba.La décision de nommer le capitaine Traoré Président de transition a été prise par les Assises nationales regroupant près de 300 représentants de l’armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats et des partis du pays.Suite à la nomination du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem, un gouvernement de 23 membres a été formé.Pour rappel, le Burkina Faso est en proie aux attaques djihadistes depuis 2015. Le pays des hommes intègres a connu deux "coups d’État" en 2022. La nouvelle transition s’est fixée comme objectif l’union entre les fils du pays et la sécurisation sur tout le territoire burkinabé.

