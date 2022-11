https://fr.sputniknews.africa/20221102/lafrique-en-deuil-une-megastar-nigeriane-perd-un-fils-1056703435.html

L’Afrique en deuil: une mégastar nigériane perd un fils

Davido, mégastar nigériane a été frappé par une tragédie. En effet, son fils Ifeanyi a trouvé la mort par noyade. Huit personnes ont été interpellées. 02.11.2022, Sputnik Afrique

Le fils de la star d'Afrobeat nigériano-américaine Davido (David Adedeji Adeleke), a été retrouvé mort noyé le 31 octobre à Banana Island, dans l’État nigérian de Lagos, relate Africanews.Ifeanyi a été retrouvé sans vie, dans la piscine de sa résidence familiale. L’incident s’est produit quelques jours après son troisième anniversaire, d’après Icilome.com. L’enfant aurait été découvert sous l’eau, où il se trouvait depuis un bon moment. Envoyé d’urgence dans un centre hospitalier, dans la région de Lokki, il était déjà décédé à son arrivée.Adeleke et Chioma Rowland, parents du petit, son jusque-là, plongés dans un total mutisme. Selon Adakar.com, le compte Twitter du chanteur est vide de toute publication depuis le 29 octobre.La nouvelle du décès a, d’abord, été divulguée sur le compte Twitter d’Eniola Badmus, une actrice nigériane. Mais le poste a, plus tard, été supprimé, face aux critiques des internautes nigérians qui ont considéré que la célébrité n’avait pas le droit de publier des informations aussi sensibles au public, d’après Adakar.com.Le porte-parole du commandement de la police de l’État de Lagos, Benjamin Hundeyin, a confirmé aux journalistes que la disparition de l’enfant.Des interpellations ont eu lieuSelon la chaîne de télévision BBC, une enquête serait en cours. Après avoir questionné toutes les personnes présentes sur les lieux au moment de l’accident, la police nigériane a procédé à l’interpellation de huit personnes, précise BBC.Pour rappel, Davido est l’une des plus grandes stars d’Afrique. Il a collaboré avec des artistes internationaux comme Chris Brown et Nicki Minaj, et a remporté des prix musicaux de MTV et BET. Hormis son dernier fils, il a deux autres enfants de femmes différentes.Il faut noter que ce n’est pas le premier drame qui frappe un artiste nigérian. En 2018, le fils d’un an du chanteur D’banj a également trouvé la mort dans une piscine, dans laquelle il s’est noyé.

