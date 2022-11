https://fr.sputniknews.africa/20221102/la-coree-du-nord-tire-encore-six-missiles-sol-air-le-kremlin-reagit-1056700679.html

La Corée du Nord tire encore "six missiles sol-air", le Kremlin réagit

La Corée du Nord tire encore "six missiles sol-air", le Kremlin réagit

Le Kremlin a appelé toutes les parties "au calme" après que les deux Corées ont procédé mercredi à des échanges de tirs de missiles: Pyongyang en a lancé plus... 02.11.2022, Sputnik Afrique

Le Kremlin a appelé mercredi toutes les parties "au calme" après le lancement par la Corée du Nord de plusieurs missiles sol-air.Pyongyang a tiré six "missiles sol-air", a annoncé mercredi l'armée sud-coréenne, qui avait déjà annoncé auparavant le lancement par Pyongyang d'au moins 17 projectiles dans la matinée.Un des missiles lancés mercredi matin a terminé sa course en mer à seulement 57 kilomètres de la ville sud-coréenne de Sokcho, dans le nord-est de la Corée du Sud, a indiqué l'armée sud-coréenne, qui a qualifié de "très rare et intolérable" cette salve de projectiles.Elle a annoncé dans la foulée avoir tiré, pour sa part, trois missiles air-sol près de la frontière maritime intercoréenne.Le Président sud-coréen a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sujet de cet incident. Il a en outre ordonné des mesures "rapides et sévères afin que la Corée du Nord paie un prix fort pour ses provocations".

