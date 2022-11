https://fr.sputniknews.africa/20221101/poutine-les-problemes-de-lafrique-du-nord-doivent-etre-regles-en-respectant-les-souverainetes-1056691617.html

Poutine: les problèmes de l'Afrique du Nord doivent être réglés en respectant les souverainetés

Dans le monde multipolaire qui est en train de se former, il est nécessaire pour les États de coopérer sur un pied d'égalité, a indiqué Vladimir Poutine en... 01.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie estime que "les problèmes militaires et politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord […] doivent être réglés sur une base juridique généralement adoptée, avec un respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États". C'est ce qu'a déclaré, dans un télégramme, Vladimir Poutine en saluant les participants au sommet des dirigeants arabes. Il a cité parmi ces problèmes les crises syrienne et libyenne, yéménite et israélo-palestinienne.Le premier Sommet arabe en trois ans se tient mardi en Algérie sur fond de conflits agitant la région et créant des divisions persistantes. La Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, s'était réunie pour la dernière fois à un tel niveau en mars 2019 à Tunis. La pandémie de Covid-19 avait empêché d'organiser ce sommet annuel pendant trois ans.Le texte du télégramme a été publié sur le site du Kremlin ce mardi matin.Coopérer au sein d'un monde multipolaireLes pays du Moyen-Orient et nord-africains jouent, selon lui, un rôle croissant dans les changements politiques et économiques majeurs en cours dans le monde. Un système multipolaire des relations internationales est en train de se former, "qui se base sur l'égalité des droits, la justice et le respect des intérêts réciproques légitimes", a souligné M.Poutine.L'assainissement de la situation internationale et la résistance aux menaces actuelles nécessitent une coordination des efforts collectifs et rendent plus prisées les structures multipartites telles que la Ligue arabe, a encore indiqué le Président dans son adresse.

