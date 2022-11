https://fr.sputniknews.africa/20221101/le-qatar-rappelle-quil-peut-transferer-son-gaz-depuis-lue-vers-nimporte-quel-pays-1056695890.html

Le Qatar rappelle qu'il peut transférer son gaz depuis l'UE vers n'importe quel pays

Le Qatar rappelle qu’il peut transférer son gaz depuis l’UE vers n’importe quel pays

01.11.2022

Alors que l’Europe fait face à la crise énergétique et à la volatilité des prix du gaz suite à ses sanctions antirusses, la Commission européenne étudie la possibilité de mettre en place un plafonnement des prix sur le gaz russe à partir de cet hiver.Or, pour le ministre qatari de l’Énergie Saad Al Kaabi, ces propositions sont "hypocrites", puisque l’intervention sur les marchés contredit les règles de concurrence que l'Europe appliquait auparavant aux producteurs.L’animatrice Simone Foxman a demandé s’il pensait que Bruxelles était “un peu hypocrite” avec le plafond proposé, auquel le responsable qatari a répondu : “Ce n’est pas un peu, c’est beaucoup hypocrite.”Un serment qui peut être briséSi le Qatar s'est engagé à s'abstenir de rediriger ses approvisionnements en gaz depuis l'Europe, conformément aux contrats, il a pourtant le droit de le faire.Des propos qui n’ont pas été tenus par hasard, car le Qatar ambitionne de devenir le premier négociant en GNL au monde, toujours selon le ministre de l’Énergie.L’émirat vise à augmenter de manière considérable sa capacité de production de plus de 60%, pour obtenir des volumes de 126 millions de tonnes par an d'ici la fin de la décennie. Le pays compte y parvenir grâce au développement des projets North Field East et North Field South.

