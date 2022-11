https://fr.sputniknews.africa/20221101/joe-biden-menace-les-grandes-societes-petrolieres-de-taxer-leurs-profits-1056690402.html

Joe Biden menace les grandes sociétés pétrolières de taxer leurs profits

Joe Biden menace les grandes sociétés pétrolières de taxer leurs profits

Le président américain, Joe Biden, a indiqué, lundi, qu'il pourrait imposer des taxes plus élevées aux compagnies pétrolières qui réalisent des bénéfices... 01.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-01T07:26+0100

2022-11-01T07:26+0100

2022-11-01T07:26+0100

états-unis

pétrole

réserves pétrolières

importations de pétrole

marché pétrolier

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Les prix de l'essence aux États-Unis demeurent toujours élevés une semaine avant les élections de mi-mandat.Les entreprises qui ne réinvestissent dans la production, a-t-il dit, "vont payer une taxe plus élevée sur leurs bénéfices excédentaires et faire face à des restrictions".Il a ajouté qu'il va travailler "avec le Congrès pour examiner les options possibles".L'idée d'imposer une taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières a suscité un regain d'attention parmi certains membres du Congrès après que les prix de l'essence ont grimpé à plus de 5 dollars le gallon cet été.Biden a critiqué à de nombreuses reprises les géants pétroliers qui réalisent des bénéfices records en raison des prix élevés à la pompe.Une initiative déjà adoptée en EuropeLa proposition de Biden ressemble aux mesures prises par plusieurs gouvernements en Europe, et d'autres pays comme l'Inde, qui imposent des taxes aux entreprises qui tirent des bénéfices records des combustibles fossiles et de la production d'électricité.Ces gouvernements utilisent l'argent provenant des impôts pour subventionner les factures d'énergie croissantes des ménages.Les détracteurs de ces plans disent qu'ils risquent de dissuader les entreprises de procéder à des investissements pour augmenter l'offre et maintenir les prix bas.Les cinq plus grandes compagnies pétrolières occidentales ont réalisé plus de 60 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre, battant de près de 50 % le précédent record établi en 2008.Vendredi, Exxon a annoncé avoir même dépassé ses résultats records du deuxième trimestre en gagnant 19 milliards de dollars en seulement trois mois.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, pétrole, réserves pétrolières, importations de pétrole, marché pétrolier, joe biden